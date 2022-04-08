Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг обратился к российским болельщикам перед поединком с Петром Яном. Его слова приводятся на странице UFC Russia во ВКонтакте.

Фото: Louis Grasse / Globallookpress Louis Grasse / Globallookpress

«Привет, Россия. Это ваш любимый чемпион Алджамейн Стерлинг. Надеюсь, вы готовы к отличному шоу. Не пропустите», — призвал спортсмен. Американец назвал предстоящий поединок потрясающим.

Поединок между Яном и Стерлингом пройдет 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.