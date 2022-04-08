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5 часов назад

Чимаев рассказал об обещании главы UFC

Lenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев рассказал об обещании главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Спортсмен стал гостем Даниэля Кормье в шоу DC Check-In на YouTube.

Чимаев рассказал об обещании главы UFC
Фото: Peter Cziborra / ReutersPeter Cziborra / Reuters

Чимаев напомнил собеседнику, что неоднократно говорил о своих амбициях стать лучшим в UFC. Он также подчеркнул, что, несмотря на критику, многие бойцы UFC старались избегать поединка с ним.

«И где мы теперь: Дэйна Уайт пообещал мне, что после победы на UFC 273 я буду драться за титул. Я ему верю», — добавил Чимаев.

На турнире в Джексонвилле ему предстоит поединок с Гилбертом Бернсом.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе — Камару Усман. На счету Чимаева четыре победы в рамках организации. Три из них он добыл за 66 дней, что стало рекордом UFC.

MMA,Хамзат Чимаев,Даниэль Кормье,
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