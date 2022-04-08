Чимаев рассказал об обещании главы UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев рассказал об обещании главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Спортсмен стал гостем Даниэля Кормье в шоу DC Check-In на YouTube.

Фото: Peter Cziborra / Reuters Peter Cziborra / Reuters

Чимаев напомнил собеседнику, что неоднократно говорил о своих амбициях стать лучшим в UFC. Он также подчеркнул, что, несмотря на критику, многие бойцы UFC старались избегать поединка с ним.

«И где мы теперь: Дэйна Уайт пообещал мне, что после победы на UFC 273 я буду драться за титул. Я ему верю», — добавил Чимаев.

На турнире в Джексонвилле ему предстоит поединок с Гилбертом Бернсом.