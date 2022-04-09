Время реванша: россиянин накажет американца

10 апреля в Джэксонвилле состоится долгожданный вечер смешанных единоборств UFC 273. Россиянин Пётр Ян проведёт реванш с Алджемейном Стерлингом, а Хамзат Чимаев сойдётся с Гилбертом Бёрнсом. Кроме того, Алекс Волкановски сразится с Корейским Зомби. Все эти бои в прямом эфире бесплатно покажет официальный партнёр UFC - букмекер Winline. Получи фрибет 2000 рублей и сделай ставку на своего фаворита!

Фото: Партнерский материал Партнерский материал

Теперь Петру Яну ничто не помешает

Многие эксперты считают, что UFC 273 способен войти в число самых ярких турниров за всю историю смешанных единоборств. Главный промоушен мира не отказался от сотрудничества с Россией, а на днях стал партнёром букмекера Winline. Теперь абсолютно все бои UFC можно будет посмотреть на сайте компании абсолютно бесплатно. В ближайшее время в приложении Winline также появится подробная статистика поединков в режим реального времени. Момент подобран идеально, ведь в воскресенье в октагон выйдет Пётр Ян!

Россиянин стремительно ворвался в мир UFC, одержал семь побед подряд и завоевал чемпионский пояс. А в марте 2021 году драматичным образом лишился титула. Ян полностью доминировал на Алджемейном Стерлингом, но послушал подсказку секундантов, поддался эмоциям и нанёс запрещённый удар коленом. Американец отказался продолжать, проявив недюжинное актёрское мастерство. По правилам организации Петра дисквалифицировали, а Стерлингу отдали пояс. И вот настало время реванша.

Теперь Яна никто не остановит. Он не терял времени даром. В октябре победил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом. Со второй попытки реванш всё же состоится. Осенью Алджемейн снялся из-за травмы, теперь оправданий нет. Американец не дрался с той самой скандальной победы, а уровень превосходства россиянина не оставляет сомнений. Именно Пётр будет фаворитом. Учитывая все предыдущие события, пощады Стерлингу ждать не стоит. Ставки на победу Яна нокаутом или техническим нокаутом принимаются за 2.43, а на победу российского спортсмена в первом раунде дают 5.00.

Шведский Волк из Чечни подберётся к титулу

Хамзат Чимаев не просто штампует победу за победой. Он ещё и делает это очень шумно. А в смешанных единоборствах такое любят. 27-летний уроженец Чечни, выступающий под флагом Швеции, одержал десять побед в десяти боях, все - досрочно. Перенесённый коронавирус затормозил, но не остановил стремительное восхождение.

Подраться с Леоном Эдвардсом так и не удалось, хотя Гилберт Бёрнс - это ещё лучше. Бразилец занимает второе место рейтинга в полусреднем весе. Сам Чимаев, для сравнения, только 11-й. Победа над Бёрнсом вплотную приблизит Хамзата к титульному поединку. Особенно если она получится яркой и досрочной. А выигрывать по-другому Волк, похоже, попросту не умеет.

Все бои в карьере Чимаева завершились до середины второго раунда. Букмекер Winline предлагается поставить на тотал меньше 1.5 раунда с коэффициентом 1.80. В то же время нельзя не отметить, что предыдущие соперники шведа очень сильно уступают Бёрнсу по уровню мастерства. Тот одержал семь побед в восьми предыдущих поединках. Не справился только с действующим чемпионом Камару Усманом. На победу Гилберта дают 5.00. В случае успеха выплата с 2000 рублей составит 10 тыс. рублей.

Зомби чемпиону не помеха

Вообще-то главным событием UFC 273 станет поединок в полулёгком весе. Вот только внимание к нему сравнительно скромное. Реванша Яна со Стерлингом и бой Чимаева против Бёрнса вызывают куда больше интереса у публики. Оно и понятно: Алекс Волкановски - это, пожалуй, самый скучный чемпион организации на данный момент.

Австралиец завоевал пояс в 2019 году. С тех пор провёл всего два боя. Он редко дерётся и почти не побеждает досрочно. В четырёх последних случаях выигрывал решениями судей, причём не всегда единогласными. При этом конкуренция в полулёгкой категории скромная, а сам Волкановски отличается универсальностью и умением подстраиваться под соперников.

Похоже, смены чемпиона придётся подождать. Австралийцу предстоит сразиться с Чэн Сон Джунгом, более известный под прозвищем «Корейский зомби». Спортсмен зрелищный, но не более того. Три поражения в семи последних боях, только четвёртое место в рейтинге. Кореец очень много пропускает, а лезть в обмен ударами опытный Волкановски вряд ли станет. На победу Алекса по очкам дают коэффициент 1.72. Поставить на досрочную победу австралийца предлагают за 3.10. Класс и техника перевесят агрессию.