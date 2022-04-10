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1 час назад

Глава UFC отреагировал на драку Масвидаля и Ковингтона

Lenta.ruиещё 1

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на инцидент, который произошел между атлетами организации Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном в Майами. Об этом сообщает TMZ.

Глава UFC отреагировал на драку Масвидаля и Ковингтона
Фото: UFCUFC

Уайт осудил нападение Масвидаля на другого бойца UFC у ресторана. Однако, глава организации подчеркнул, что ситуацию спровоцировал Ковингтон, оскорбив семью недавнего соперника.

«Есть случаи, когда человек начнет с тобой драться. Я убежден, что у мужиков не должно быть принято говорить плохо о семьях. Нельзя упоминать жен или детей», — подчеркнул Уайт.

Масвидалю грозит до 15 лет тюрьмы за нападение на Ковингтона. Инцидент произошел 22 марта у ресторана Papi Steak в Майами. Ковингтон обратился в полицию, после чего Масвидаль был задержан.

5 марта американцы провели поединок в рамках турнира UFC 272. Ковингтон одержал победу единогласным решением судей. Масвидаль потерпел третье поражение подряд.

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