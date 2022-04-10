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4 часа назад

«Вы меня обокрали. Я выиграл три раунда». Пётр Ян — судьям после поражения от Стерлинга

Чемпионат.comиещё 2

Известный российский боец UFC Пётр Ян обратился к судьям после своего боя с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Вы меня обокрали». Пётр Ян раскритиковал судей после поражения
Фото: UFC/Zuffa LLCUFC/Zuffa LLC

Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением арбитров.

«Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я считаю, что я выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. Мне нужен рематч», — сказал Ян во флеш-интервью после боя.

В главном бою австралиец Александр Волкановски встретится с представителем Южной Кореи Чон Чхан Соном.

Ранее на турнире россиянин Алексей Олейник победил представителя США Джареда Вандераа. Бой завершился в первом раунде. Также шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса.

MMA,Хамзат Чимаев,Александр Волкановски,Алексей Олейник,
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