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2 часа назад

"Судьи начудили": Дана Уайт о поражении Петра Яна

Майк Габриелян

Президент UFC Дана Уайт не согласился с решением судей в поединке между Стерлингом и Яном. Об этом сообщает MMAJunkie.

"Судьи начудили": Дана Уайт о поражении Петра Яна
Фото: ReutersReuters

В главном событии UFC 273 на VyStar Veterans Memorial Arena чемпион Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна и сохранил свой титул. Поединок выдался напряженным и решения судей разделились. Двое судей оценили бой со счетом 48-47 в пользу Стерлинга, а третий – 48-47 в пользу Яна.

На пресс-конференции после боя Уайт сказал, что не согласен с мнением арбитров и итоговым результатом.

«Мне показалось, что судьи начудили (I thought the judges blew that one). Я подсчитал, что было 3-2 (в пользу Яна). Я не знаю, как вы, ребята, считали. Все зависит от того, как считать в первом раунде», - сказал Уайт.

Он добавил, что Петр Ян – один из самых крутых бойцов дивизиона, но, скорее всего, поединка-реванша не будет, и «мы сделаем бой Стерлинга с Ти Джеем Диллашоу».

«Вы меня обокрали». Пётр Ян раскритиковал судей после поражения

Сейчас Стерлинг имеет победную серию из семи боев.

MMA,Дана Уайт,
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