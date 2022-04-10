"Судьи начудили": Дана Уайт о поражении Петра Яна

Президент UFC Дана Уайт не согласился с решением судей в поединке между Стерлингом и Яном. Об этом сообщает MMAJunkie.

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В главном событии UFC 273 на VyStar Veterans Memorial Arena чемпион Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна и сохранил свой титул. Поединок выдался напряженным и решения судей разделились. Двое судей оценили бой со счетом 48-47 в пользу Стерлинга, а третий – 48-47 в пользу Яна.

На пресс-конференции после боя Уайт сказал, что не согласен с мнением арбитров и итоговым результатом.

«Мне показалось, что судьи начудили (I thought the judges blew that one). Я подсчитал, что было 3-2 (в пользу Яна). Я не знаю, как вы, ребята, считали. Все зависит от того, как считать в первом раунде», - сказал Уайт.

Он добавил, что Петр Ян – один из самых крутых бойцов дивизиона, но, скорее всего, поединка-реванша не будет, и «мы сделаем бой Стерлинга с Ти Джеем Диллашоу».