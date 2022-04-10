Ян не сможет оспорить результат боя против Стерлинга

"Это нереально, такой практики в UFC нет. Хоть Дэйна Уайт и признал, что судьи "испортили" бой, но это ничего не значит. Дэйна даже и к команде Яна подходил после боя, ту же позицию высказывал. Теоретически можно обратиться в атлетическую комиссию, но это не имеет большого смысла", - сказал собеседник агентства.