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2 часа назад

Стерлинг оценил победу над Яном в поединке за чемпионский титул UFC

Lenta.ruиещё 1

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг во время пресс-конференции прокомментировал победу над россиянином Петром Яном в титульном поединке на турнире UFC 273.

Стерлинг оценил победу над Яном
Фото: ReutersReuters

Спортсмен назвал соперника жестким и опасным. «Он заставил меня поработать, надрал мне задницу в четвертом и пятом раундах, но в этом вся прелесть бойцовской игры», — оценил победу он. Стерлинг заявил, что перед поединком многие не верили в его победу, однако он доказал им, что это ошибка.

Поединок между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.

MMA,Петр Ян,
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