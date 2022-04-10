Роднина отказалась считать смешанные единоборства спортом

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в интервью корреспонденту издания «Чемпионат» Микеле Антонову заявила, что не считает спортом смешанные единоборства.
«Я никак к этому виду спорта не отношусь — чисто мужские развлечения. Смешанные единоборства — это не спорт! Действующие лица поэтому и называются бойцами, а не спортсменами!», - подчеркнула она.
Антонов напомнил, что в ночь с 9 на 10 апреля прошли бои турнира по смешанным единоборствам UFC 273 в американском Джексонвилле. Российский боец Алексей Олейник победил своего соперника из США Джереда Вандераа. Второй представитель России, Петр Ян, потерпел поражение от американца Алджамейна Стерлинга.
После боя Ян заявил, что поражение не повлияет на его планы. Он будет готовиться к следующим поединкам.
«Спасибо всем за вашу поддержку. Бой сложился так, как сложился. Не в нашу пользу, но будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, на этом жизнь не заканчивается, еще подеремся», - отметил он.
Отмечается, что боец из России уступил Стерлингу раздельным решением судей.