«Представители Александра Емельяненко каждый раз называют какие-то мифические суммы»

«Саша дал добро на проведение боя. Есть предложения от Федерации бокса и от Hardcore по поводу организации. Сейчас менеджеры решают, кто будет проводить поединок. Давно пора закрыть наше противостояние. Уже мемы в интернете складывают по поводу этого боя. Этот поединок зашёл в разряд мифических, с 2010 года все его ждут.