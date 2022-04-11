Федор Емельяненко проведет переговоры с руководством Bellator

— Федор приедет 13 апреля на мой бой и будет моим секундантом. Насколько я знаю, он хочет встретиться с (президентом Bellator) Скоттом Кокером и обсудить планы. Была идея сделать ему бой на Красной площади, но сейчас это все невозможно. Насколько я знаю, Федор может подраться в Америке, — сказал Немков.