Федор Емельяненко проведет переговоры с руководством Bellator

Российский боец ММА Вадим Немков сообщил «Матч ТВ» о планах Федора Емельяненко на следующий поединок.
— Федор приедет 13 апреля на мой бой и будет моим секундантом. Насколько я знаю, он хочет встретиться с (президентом Bellator) Скоттом Кокером и обсудить планы. Была идея сделать ему бой на Красной площади, но сейчас это все невозможно. Насколько я знаю, Федор может подраться в Америке, — сказал Немков.
Немков в рамках финала гран-при Bellator проведет бой с Кори Хендриксом. Победитель заработает один миллион долларов.
Последний бой Федора Емельяненко на данный момент состоялся на первом турнире Bellator в Москве в октябре прошлого года.