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2 часа назад

Федор Емельяненко проведет переговоры с руководством Bellator

Матч ТВиещё 1

Российский боец ММА Вадим Немков сообщил «Матч ТВ» о планах Федора Емельяненко на следующий поединок.

Федор Емельяненко проведет переговоры с руководством Bellator
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Федор приедет 13 апреля на мой бой и будет моим секундантом. Насколько я знаю, он хочет встретиться с (президентом Bellator) Скоттом Кокером и обсудить планы. Была идея сделать ему бой на Красной площади, но сейчас это все невозможно. Насколько я знаю, Федор может подраться в Америке, — сказал Немков.

Немков в рамках финала гран-при Bellator проведет бой с Кори Хендриксом. Победитель заработает один миллион долларов.

Последний бой Федора Емельяненко на данный момент состоялся на первом турнире Bellator в Москве в октябре прошлого года.

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