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3 часа назад

Стерлинг захотел третьего боя против Яна

Lenta.ru

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг заявил о готовности провести новый, третий поединок против россиянина Петра Яна. Об этом он написал в Twitter.

Стерлинг захотел третьего боя против Яна
Фото: ReutersReuters

32-летний американец отреагировал на пост Яна, который тот адресовал болельщикам.

«Трилогия в 2023-м», — написал Стерлинг.

10 апреля он одержал победу над российским спортсменом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и удержал пояс.

Ян сразу после окончания поединка заявил, что хочет снова подраться со Стерлингом. Российский боец проиграл американцу раздельным решением судей.

Ян и Стерлинг должны были встретиться в октагоне UFC осенью 2021-го. Тогда Стерлинг снялся с турнира в Абу-Даби, сославшись на проблемы со здоровьем.

Впервые Стерлинг и Ян подрались на турнире UFC в марте 2021-го. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову и проиграл путем дисквалификации, лишившись чемпионского титула.

MMA,
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