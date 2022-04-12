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5 часов назад

Сехудо: Хабиб должен был уйти из спорта двойным чемпионом

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что российский боец Хабиб Нурмагомедов должен был стать двойным чемпионом.

Сехудо: Хабиб должен был уйти из спорта двойным чемпионом
Фото: ТАССТАСС

«Цель Чимаева — стать величайшим бойцом всех времен, уйти с двумя или тремя титулами. Вот почему я хотел, чтобы Хабиб поднялся в полусредний вес. Он должен был уйти из спорта двойным чемпионом», — сказал Сехудо в собственном подкасте Triple C & Schmo Show.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

MMA,Джастин Гэтжи,Генри Сехудо,Хабиб Нурмагомедов,
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