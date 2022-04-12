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6 часов назад

Боец Чимаев поднялся на третье место в рейтинге UFC

ТАСС

Уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, поднялся на третью строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

Чимаев поднялся на третье место в рейтинге UFC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

10 апреля Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса. В обновленном рейтинге Чимаев поднялся на восемь позиций. Титулом чемпиона UFC в этом весе владеет американец Камару Усман.

Россиянин Петр Ян, который 10 апреля проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей, опустился на четыре строчки в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий и расположился на 13-м месте.

Чимаеву 27 лет, на его счету 11 побед и ни одного поражения.

MMA,Хамзат Чимаев,
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