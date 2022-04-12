Чимаев поднялся на третье место в рейтинге UFC

Уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, поднялся на третью строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

10 апреля Чимаев единогласным решением судей победил бразильца Гилберта Бёрнса. В обновленном рейтинге Чимаев поднялся на восемь позиций. Титулом чемпиона UFC в этом весе владеет американец Камару Усман.

Россиянин Петр Ян, который 10 апреля проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей, опустился на четыре строчки в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий и расположился на 13-м месте.