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6 часов назад

«Я заберу твою душу». Бернс попросил у Чимаева пятираундовый реванш, Хамзат ответил

Sports.ruиещё 3

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс хочет провести реванш с Хамзатом Чимаевым.

«Я заберу твою душу»: Чимаев ответил Бернсу по поводу реванша
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если звонящий копам Колби Ковингтон не покажется, ты знаешь, кому звонить, Хамзат. Пять раундов», – написал Бернс.

«В пятираундовом бою я заберу твою душу. Скоро увидимся, парнишка», – ответил шведский боец.

Бернс объяснил свое желание снова подраться с Чимаевым зрелищностью первого поединка. Напомним, на UFC 273 бразилец проиграл единогласным решением судей.

«Я просил пять раундов, когда мне предложили бой с Хамзатом. Но у них уже были два титульных боя в карде. Мне было все равно, мне нужно было

Переговоры затягивались, нам присылали какие-то отговорки, и в итоге мы получили трехраундовый бой. Наш бой получился безумно зрелищным, но считаю, если бы мы дрались пять раундов, было бы еще интереснее», – сказал Бернс.

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MMA,Колби Ковингтон,
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