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4 часа назад

«У Федора много ударов, которые не дают расслабляться». Немков о тренировках с Емельяненко-старшим

Матч ТВиещё 1

Российский боец Вадим Немков, занимающий третью строчку в мировом рейтинге полутяжеловесов, по версии сайта FightMatrix, в интервью «Матч ТВ» рассказал, как проходят его тренировки с Федором Емельяненко. Немков (16 побед, 2 поражения) 15 апреля в Сан-Хосе (США) проведет поединок за титул чемпиона Bellator. Для 29-летнего российского бойца это станет третьей защитой пояса. Его соперник - 32-летний боец из США Кори Андерсон (16-5). - Федор был в Кисловодске с нами. Мы и спарринговали, и боролись. Он две недели хорошо отпахал, все время был с нами на тренировках. Боролся и боксировал на хорошем уровне. - У него по-прежнему остаётся удар с дальней руки, которым он может уронить? - У него много ударов, которые не дают расслабляться, плюс его способность разрывать дистанцию: он вроде в метре от тебя, и вот он уже где-то рядом и насыпает очень сильно. - Он будет у вас в углу? - Федор прилетит в Сан-Хосе 13 апреля и будет у меня в углу вместе с моим братом Витей.

«У Федора много ударов, которые не дают расслабляться». Немков о тренировках с Емельяненко-старшим
Фото: Матч ТВМатч ТВ
MMA,Вадим Немков,Федор Емельяненко,
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