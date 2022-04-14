Стерлинг назвал Яна боксерской грушей

32-летний Стерлинг заявил, что россиянин оказался слишком медленным. «Я мог ударить его, когда хотел», — отметил он. Американец назвал россиянина боксерской грушей. «Он просто ждет, пока ты устанешь и пытается загнать тебя в угол. Если ты хорошо работаешь ногами, то Яну непросто», — подытожил Стерлинг.