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4 часа назад

Конор Макгрегор провёл первый спарринг после перелома ноги

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил в своих социальных сетях, что провёл первый спарринг после травмы ноги, полученной в июле 2021 года. «Мой первый спарринг», — подписал фотографии Конор Макгрегор.

Макгрегор провел первый спарринг после перелома ноги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНОРА МАКГРЕГОРА
MMA,Конор Макгрегор,
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