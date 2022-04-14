Бойцу ММА Кулинскому сломали нос на киносъемках в Москве

Бойцу ММА Артуру «Акабу» Кулимскому из промоушена Hardcore Fighting сломали нос во время съемок. Спортсмена госпитализировали, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.

Фото: Паблик АРТУР АКАБ / Газета.ру Паблик АРТУР АКАБ / Газета.ру

«Кулимский получил переломы во время съемки в киностудии в Москве», — сообщил собеседник «РЕН ТВ».

По предварительным данным, боец получил перелом носа и лицевых костей. Подробности инцидента и обстоятельства пока неизвестны.