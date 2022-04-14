Бойцу ММА Кулинскому сломали нос на киносъемках в Москве

Бойцу ММА Артуру «Акабу» Кулимскому из промоушена Hardcore Fighting сломали нос во время съемок. Спортсмена госпитализировали, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
«Кулимский получил переломы во время съемки в киностудии в Москве», — сообщил собеседник «РЕН ТВ».
По предварительным данным, боец получил перелом носа и лицевых костей. Подробности инцидента и обстоятельства пока неизвестны.
Кулимский выступает в ММА с 2016 года. В ноябре 2021 года его девушка заявила, что боец избил ее и сломал руку.