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4 часа назад

Бойцу ММА Кулинскому сломали нос на киносъемках в Москве

Елена Прошина

Бойцу ММА Артуру «Акабу» Кулимскому из промоушена Hardcore Fighting сломали нос во время съемок. Спортсмена госпитализировали, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.

Бойцу ММА Кулинскому сломали нос на киносъемках в Москве
Фото:  Паблик АРТУР АКАБ / Газета.ру Паблик АРТУР АКАБ / Газета.ру

«Кулимский получил переломы во время съемки в киностудии в Москве», — сообщил собеседник «РЕН ТВ».

По предварительным данным, боец получил перелом носа и лицевых костей. Подробности инцидента и обстоятельства пока неизвестны.

Кулимский выступает в ММА с 2016 года. В ноябре 2021 года его девушка заявила, что боец избил ее и сломал руку.

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