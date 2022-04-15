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5 часов назад

Президент Bellator назвал возможное место проведения прощального боя Фёдора Емельяненко

Чемпионат.comиещё 2

Президент Bellator Скотт Кокер не исключил, что прощальный поединок прославленного российского бойца Фёдора Емельяненко может состояться в Нью-Йорке.

Стало известно возможное место проведения прощального боя Емельяненко
Фото: ТАССТАСС

«Бой на Красной площади стал бы просто фантастическим. К сожалению, многое изменилось, и такой вариант отпадает. Сейчас мы должны прийти к чему-то нейтральному. Естественно, Фёдор заслуживает самое лучшее. У нас ещё есть время, и мы постараемся проработать этот вопрос. Но могу сказать, что, вероятнее всего, его последний бой состоится не в России. Я хочу сделать что-то большое для него. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Фёдор будет секундантом соотечественника Вадима Немкова на турнире Bellator 277.

MMA,Вадим Немков,Скотт Кокер,Федор Емельяненко,
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