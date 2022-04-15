Стало известно возможное место проведения прощального боя Емельяненко

«Бой на Красной площади стал бы просто фантастическим. К сожалению, многое изменилось, и такой вариант отпадает. Сейчас мы должны прийти к чему-то нейтральному. Естественно, Фёдор заслуживает самое лучшее. У нас ещё есть время, и мы постараемся проработать этот вопрос. Но могу сказать, что, вероятнее всего, его последний бой состоится не в России. Я хочу сделать что-то большое для него. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов», — сказал Кокер на пресс-конференции.