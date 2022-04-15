Стал известен следующий соперник Волкова в UFC

В прошедшем бою россиянин проиграл Тому Аспиналлу в первом раунде.

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Стала известна дата проведения следующего боя российского бойца Александра Волкова в UFC.

Россиянин вернется в октагон 4 июня, сообщил в своих социальных сетях инсайдер Бретт Окамото. Соперником Александра станет Жаирзиньо Розенстрайк.

Отметим, что данное противостояние возглавит турнир.

В последний раз Волков выходил в октагон 20 марта против британца Тома Аспиналла на турнире UFC Fight Night 204. Российский тяжеловес уступил в первом раунде сабмишеном.