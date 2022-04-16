Россиянин попал в больницу после боя на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков получил рассечение брови во время финального поединка Гран-при Bellator в полутяжелом весе с американцем Кори Андерсоном. После боя россиянина доставили в больницу. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на MMA Junkie.