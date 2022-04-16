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1 час назад

Россиянин попал в больницу после боя на турнире Bellator

Илья Родин

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков получил рассечение брови во время финального поединка Гран-при Bellator в полутяжелом весе с американцем Кори Андерсоном. После боя россиянина доставили в больницу. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на MMA Junkie.

Россиянин попал в больницу после боя на турнире Bellator
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рассечение оказалось более серьезным. Вадима доставили в больницу. Там ему будет оказана полная медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Рен ТВ отмечает, что Вадим Немков получил рассечение в третьем раунде поединка, из-за запрещенного удара головой, нанесенного Андерсоном. У спортсмена из России началось сильное кровотечение. После этого бой признали «несостоявшимся».

Корреспондент Sport24 Ярослав Степанов добавил, что «на кону стоял титул промоушена, которым владеет россиянин, а также один миллион долларов».

MMA,Кори Андерсон,Вадим Немков,
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