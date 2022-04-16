Россиянин попал в больницу после боя на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков получил рассечение брови во время финального поединка Гран-при Bellator в полутяжелом весе с американцем Кори Андерсоном. После боя россиянина доставили в больницу. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на MMA Junkie.
«Рассечение оказалось более серьезным. Вадима доставили в больницу. Там ему будет оказана полная медицинская помощь», - говорится в сообщении.
Рен ТВ отмечает, что Вадим Немков получил рассечение в третьем раунде поединка, из-за запрещенного удара головой, нанесенного Андерсоном. У спортсмена из России началось сильное кровотечение. После этого бой признали «несостоявшимся».
Корреспондент Sport24 Ярослав Степанов добавил, что «на кону стоял титул промоушена, которым владеет россиянин, а также один миллион долларов».