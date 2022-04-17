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1 час назад

Тренер Чимаева раскрыл планы бойца UFC

Lenta.ruиещё 2

Тренер шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева Андреас Майкл раскрыл планы спортсмена. Об этом он рассказал в эфире ESPN.

Тренер Чимаева раскрыл планы бойца UFC
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Думаю, сперва он должен подраться с Колби Ковингтоном, а затем с Камару Усманом», — отметил Майкл.

Он добавил, что Чимаев готов к поединку с лучшими в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее 16 апреля сообщалось, что чемпион UFC Усман признался, что рассматривает Чимаева в качестве потенциального соперника. Также готовность провести бой с уроженцем Чечни выразил Белал Мухаммад.

Чимаев одержал пятую победу подряд в UFC на турнире в Джексонвилле. Он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Впервые в карьере Чимаев не сумел досрочно завершить поединок. Всего в его активе 11 побед в 11 поединках.

MMA,Хамзат Чимаев,
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