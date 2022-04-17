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1 час назад

Боец UFC показала изуродованное лицо после турнира

Lenta.ruиещё 1

Шведская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэнни Кианзад после поединка против соотечественницы Лины Ленсберг на турнире UFC в Лас-Вегасе показала на камеру изуродованное лицо. Изображение доступно в ее в Twitter.

Боец UFC показала изуродованное лицо после турнира
Фото:  @espnmma @espnmma

На фотографии видно разбитое в кровь лицо 26-летней спортсменки. Пальцем Кианзад указывает на свою улыбку без двух передних зубов, которых она лишилась в 2018 году на турнире серии UFC Ultimate Fighter.

Поединок между Кианзад и Ленсберг прошел в ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени. Кианзад одержала победу над Ленсберг решением судей.

Всего в MMA спортсменка провела 23 поединка. В ее активе 17 побед при шести поражениях. У ее соперницы десять побед и шесть поражений.

13 марта польская девушка-боец Йоанна Йенджейчик показала лицо после поражения от китаянки Вэйли Чжан на турнире UFC. Несмотря на кепку и солнечные очки, на изображении были различимы крупные синяки по всему лицу.

MMA,
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