Кори Андерсон – о Емельяненко: братан, мне плевать, кто ты

«Я был на взводе из-за того, что Емельяненко подошёл и сказал: «Ты не выиграл. Ты ударил головой. Ты не выиграл». Фёдор, реально? Ты что хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что я не избивал твоего парня? Я не выиграл этот бой? «Я помог Немкову подняться и сказал: «Эй, я случайно. Это был несчастный случай, никто не виноват».