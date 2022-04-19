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1 час назад

Кори Андерсон – о Емельяненко: братан, мне плевать, кто ты

Чемпионат.comиещё 5

Американский боец Bellator Кори Андерсон рассказал о встрече с Фёдором Емельяненко после боя американца с российским бойцом Вадимом Немковым на турнире Bellator 277.

Кори Андерсон – о Емельяненко: братан, мне плевать, кто ты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я был на взводе из-за того, что Емельяненко подошёл и сказал: «Ты не выиграл. Ты ударил головой. Ты не выиграл». Фёдор, реально? Ты что хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что я не избивал твоего парня? Я не выиграл этот бой? «Я помог Немкову подняться и сказал: «Эй, я случайно. Это был несчастный случай, никто не виноват».

А Емельяненко пришёл и сказал:

«Ты не выиграл, ты только бил головой». Вместо того, чтобы сказать: «Братан, адский бой. Извини за удар головой. Мы отыграемся», он сказал: «Ты не выиграл, ты только бил головой». Братан, мне плевать, кто ты, легенда или нет», – приводит слова Андерсона TMZ.

Немков и Андерсон встречались на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск. Вадим, напомним, получил рассечение левой брови после удара головой со стороны Андерсона. Бой в итоге был признан несостоявшимся.

Вскоре пресс-служба Bellator представила судейские карточки, по которым видно, что первый раунд остался за россиянином, а второй — за его соперником. Таким образом, до остановки боя была ничья.

MMA,Вадим Немков,Федор Емельяненко,
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