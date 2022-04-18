Стерлинг заявил, что готов в третий раз подраться с Петром Яном

— Я не думаю, что вернусь раньше сентября, а может быть, и дольше. Я не знаю. Я посмотрю, как буду себя чувствовать. Я хотел бы провести три боя в этом году, я сказал себе об этом, но это зависит от того, как я себя чувствую. Я должен посмотреть.

Считаю, что (Ти-Джей) Диллашоу не заслуживает боя за титул. Он действительно этого не заслужил. Честно говоря, если я и думаю, что есть кто-то более достойный, то это, вероятно, будет Жозе Альдо. Это было бы наиболее рационально с точки зрения заслуг. Даже Доминик Круз. У всех этих парней громкие имена. Однако и бой с Диллашоу получился бы забавным, ведь у него громкое имя, его знают болельщики. Победа над ним укрепит мое наследие, — заявил Стерлинг.