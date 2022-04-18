Стерлинг заявил, что готов в третий раз подраться с Петром Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг заявил, что готов в третий раз подраться с россиянином Петром Яном, сообщает MMA Fighting со ссылкой на The MMA Hour.Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США) 9 апреля. До этого бойцы встречались в марте 2021 года и победа тоже осталась за американцем.
— Если он хочет быть 0-3 против меня, мы можем это сделать. Если вы посмотрите на его результаты, то два из (трех) его поражений нанес я, так что, если он хочет третьего, мы можем сделать это снова, — сказал американский боец в интервью.
Стерлинг также назвал потенциальных соперников для второй защиты титула и рассказал о сроках возвращения в октагон.
— Я не думаю, что вернусь раньше сентября, а может быть, и дольше. Я не знаю. Я посмотрю, как буду себя чувствовать. Я хотел бы провести три боя в этом году, я сказал себе об этом, но это зависит от того, как я себя чувствую. Я должен посмотреть.
Считаю, что (Ти-Джей) Диллашоу не заслуживает боя за титул. Он действительно этого не заслужил. Честно говоря, если я и думаю, что есть кто-то более достойный, то это, вероятно, будет Жозе Альдо. Это было бы наиболее рационально с точки зрения заслуг. Даже Доминик Круз. У всех этих парней громкие имена. Однако и бой с Диллашоу получился бы забавным, ведь у него громкое имя, его знают болельщики. Победа над ним укрепит мое наследие, — заявил Стерлинг.
На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа в смешанных единоборствах и 3 поражения. У 29-летнего Яна 16 побед при трех поражениях.