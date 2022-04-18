Чемпион Bellator объяснил отсутствие на турнире российского флага

«По поводу наших выступлений в Bellator ничего не говорят. Все это какой-то миф, что к нам относятся плохо. Российский флаг убрали, чтобы не нагнетать обстановку. А для всех тех, кто переживает за флаг, я же от этого не стал итальянцем. Все знают, что я из России. Я буду и дальше выступать за Россию, за нас всех. Не хочу говорить много, чтобы не провоцировать никого», — передает слова Немкова «Матч ТВ».