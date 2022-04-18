Чемпион Bellator объяснил отсутствие на турнире российского флага

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков объяснил действия организаторов турнира Bellator 277, который убрали российские флаги.
«По поводу наших выступлений в Bellator ничего не говорят. Все это какой-то миф, что к нам относятся плохо. Российский флаг убрали, чтобы не нагнетать обстановку. А для всех тех, кто переживает за флаг, я же от этого не стал итальянцем. Все знают, что я из России. Я буду и дальше выступать за Россию, за нас всех. Не хочу говорить много, чтобы не провоцировать никого», — передает слова Немкова «Матч ТВ».
15 апреля на турнире Bellator 277 состоялся бой между Немковым и Кори Андерсоном. Он завершился в третьем раунде после того, как американец использовал запрещенный прием: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой Немкова, что привело к рассечению у россиянина левой брови.
Таким образом, Немков не сумел забрать главный приз — один миллион долларов.
Стоит отметить, что на счету Немкова 16 боев, 14 из которых завершились его победой. В своем последнем бою в октябре 2021 года Немков в четвертом раунде турнира Bellator 268 одолел литовца Джулиуса Энгликаса и защитил пояс в полутяжелом весе.
Ранее Немков рассказал о слишком длинной подготовке к бою против Андерсона.