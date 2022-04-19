Емельяненко и Немков опустились на одну строчку в рейтинге Bellator

Российские бойцы смешанного стиля Федор Емельяненко и Вадим Немков опустились на одну позицию в рейтинге Bellator. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации.

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Немков после боя против американца Кори Андерсона, который был признан несостоявшимся, опустился на третье место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Федор Емельяненко располагается на четвертой позиции в рейтинге тяжеловесов.

Немков и Андерсон провели бой в финале Гран-при Bellator в субботу в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). Он завершился после запрещенного удара коленом американца в третьем раунде. Немков остался обладателем чемпионского титула, а поединок был признан несостоявшимся.