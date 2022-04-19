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1 час назад

Бойцы Федор Емельяненко и Вадим Немков опустились на одну строчку в рейтинге Bellator

ТАССиещё 2

Российские бойцы смешанного стиля Федор Емельяненко и Вадим Немков опустились на одну позицию в рейтинге Bellator. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации.

Емельяненко и Немков опустились на одну строчку в рейтинге Bellator
Фото: ТАССТАСС

Немков после боя против американца Кори Андерсона, который был признан несостоявшимся, опустился на третье место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Федор Емельяненко располагается на четвертой позиции в рейтинге тяжеловесов.

Немков и Андерсон провели бой в финале Гран-при Bellator в субботу в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). Он завершился после запрещенного удара коленом американца в третьем раунде. Немков остался обладателем чемпионского титула, а поединок был признан несостоявшимся.

В послужном списке 29-летнего Немкова 15 побед, 2 поражения, 45-летнего Емельяненко - 40 побед, 6 поражений.

MMA,Кори Андерсон,Вадим Немков,Федор Емельяненко,
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