Федор Емельяненко рассказал, как планирует провести последний бой в карьере

"Получается, что бой пройдет не в России. Готов провести его в любом месте. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. В мае пройдет поединок между Райаном Бейдером и Чейком Конго, с кем-то из них я бы хотел побиться в завершающем карьеру бое. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер", — цитирует Емельяненко ТАСС.