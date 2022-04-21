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1 час назад

Федор Емельяненко рассказал, как планирует провести последний бой в карьере

Газета.Ruиещё 4

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал, когда проведет последний бой в карьере.

Федор Емельяненко рассказал, как планирует провести последний бой в карьере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Получается, что бой пройдет не в России. Готов провести его в любом месте. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. В мае пройдет поединок между Райаном Бейдером и Чейком Конго, с кем-то из них я бы хотел побиться в завершающем карьеру бое. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер", — цитирует Емельяненко ТАСС.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер заявил, что прощальный бой Федора Емельяненко должен был состоятся на Красной площади.

В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде. Всего в ММА он провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражение. Один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Федор Емельяненко раскритиковал американца Кори Андерсона за поведение после поединка против Вадима Немкова на турнире Bellator 277.

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