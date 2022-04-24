Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Российский боец нокаутировал американца на UFC Vegas 52

Газета.Ruиещё 1

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Хандожко одержал победу над американцем Дуайтом Грантом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Российский боец нокаутировал американца на UFC Vegas 52
Фото: Тwitter.com/ufcТwitter.com/ufc

Поединок продлился до второго раунда и завершилась досрочной победой нокаутом 29-летнего россиянина. Для Хандожко этот поединок стал первым с ноября 2019 года. Он провел 35 боев в профессиональных ММА (28 побед, шесть поражений и одна ничья).

В активе Гранта 11 побед при пяти поражениях. Главным событием вечера станет противостояние бразильянок Аманды Лемос и Джессики Андраде. Ранее бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в своем подкасте на YouTube-канале Hotboxin поделился мнением о шведском бойце UFC Хамзате Чимаеве.

"У него есть такая фишка. В обычной жизни он вроде приятный парень, а потом становится настоящим психопатом", — сказал Тайсон.

Последним боем шведского бойца стала встреча на турнире UFC 273 против бразильца Гилберта Бернса. Дуэль закончилась победой Чимаева. За победу в этом бое шведский спортсмен получил 205 тыс. долларов.

MMA,Хамзат Чимаев,Джессика Андраде,Майк Тайсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители