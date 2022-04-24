Российский боец нокаутировал американца на UFC Vegas 52

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Хандожко одержал победу над американцем Дуайтом Грантом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Фото: Тwitter.com/ufc Тwitter.com/ufc

Поединок продлился до второго раунда и завершилась досрочной победой нокаутом 29-летнего россиянина. Для Хандожко этот поединок стал первым с ноября 2019 года. Он провел 35 боев в профессиональных ММА (28 побед, шесть поражений и одна ничья).

В активе Гранта 11 побед при пяти поражениях. Главным событием вечера станет противостояние бразильянок Аманды Лемос и Джессики Андраде. Ранее бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в своем подкасте на YouTube-канале Hotboxin поделился мнением о шведском бойце UFC Хамзате Чимаеве.

"У него есть такая фишка. В обычной жизни он вроде приятный парень, а потом становится настоящим психопатом", — сказал Тайсон.