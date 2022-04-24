Российского бойца UFC попросили выйти на поединок без флага

29-летний Хандожко заявил, что во время разминки сотрудники UFC попросили его отказаться от выхода на бой с российским флагом. Он подчеркнул, что это не распространялось на фотосессию после поединка. Боец добавил, что изначально планировал выход под версию композиции «Полковнику никто не пишет» с вставкой цитаты из фильма «Брат-2» «Are you a gangsters? No, we are Russians». Однако ему пришлось использовать песню в аутентичном варианте.