Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Президент UFC про возвращение Конора: «Мы рассчитываем на раннюю осень»

Sports.ru

Президент UFC Дэйна Уайт назвал сроки возвращения экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора в октагон.

Стало известно когда вернется Макгрегор
Фото: ReutersReuters

«Сейчас у меня нет ничего для него, потому что он не готов, а к лету вся картина может измениться.

Посмотрим, когда он будет реально готов драться. Когда врач даст ему 100-процентное разрешение, мы начнем искать ему возможных соперников.

Если все пойдет хорошо, мы рассчитываем на раннюю осень. Если его нога заживет правильно, и он получит разрешение полноценно тренироваться, тогда, возможно, он вернется в начале осени», – сказал Уайт.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье на UFC 264.

Майкл Чендлер: «Думаю, я идеальный вариант для Конора»

Конор может подраться за титул с Усманом, если Эдвардс уступит право боя. Леону за это обещают денежную компенсацию

MMA,Майкл Чендлер,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители