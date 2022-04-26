Конор Макгрегор намекнул на возможное возвращение в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор намекнул на возможное возвращение в октагон.

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В своей социальной сети Макгрегор опубликовал фото с тренировки и написал: «Вкус правого хука, поймаю тебя, скоро начнётся обратный отсчёт».

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор пока не готов к участию в турнирах, но когда врач даст ему стопроцентное разрешение, промоушен начнёт рассматривать потенциальных кандидатов на бой с ирландцем.