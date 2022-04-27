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37 минут назад

Тренер Чимаева раскритиковал бойца

Lenta.ru

Андреас Майкл, тренер шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева рассказал, что подверг критике спортсмена во время поединка с бразильцем Гилбертом Бернсом. Об этом сообщает MMA Fighting.

Тренер Чимаева раскритиковал бойца
Фото: Getty ImagesGetty Images

«Я был расстроен. Говорил ему: "Не нужно ставить под угрозу все наши усилия из-за того, что ты хочешь доказать всем, какой ты классный. Действуй проще, используй джеб"», — рассказал Майкл.

Специалист отметил, что не пытается заставить Чимаева проводить скучные бои.

«Хочу, чтобы он дрался умнее, он способен это делать», — добавил тренер.

10 апреля Чимаев выиграл пятый бой подряд в UFC на турнире в Джексонвилле. Судьи отдали ему победу над Бернсом единогласным решением. Впервые в карьере шведский спортсмен не смог досрочно завершить поединок. Всего в его активе 11 побед в 11 боях.

MMA,Хамзат Чимаев,
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