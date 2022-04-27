Боец UFC попал в ДТП

«Я отделался испугом. Я спал, когда это произошло… Автобус затормозил и издал шум, мы подумали, что он попал в выбоину или что-то в этом роде. Если кто-то не был пристёгнут ремнём, он ударился лицом, но я был пристёгнут и просто испытал небольшой шок от толчка. Мы спустились и увидели, что произошёл несчастный случай, очень печальный. Мы ждали на трассе около трёх часов, пока не приехал автобус поддержки. Это, скорее, испуг от ситуации, но никто в автобусе серьёзно не пострадал, слава богу», — приводит слова Муниса BJ Penn.