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34 минуты назад

Чимаев раскрыл планы на будущее

Lenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев раскрыл планы на будущее. Спортсмен стал гостем шоу Hustle MMA.

Чимаев раскрыл планы на будущее
Фото: ReutersReuters

27-летний Чимаев заявил, что хочет подраться в октябре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

«Для меня это как дом. Я там начал, я там хочу и закончить, выигрывать пояса», — отметил он.

В том же интервью Чимаев рассказал об эмоциях, которые испытывал в ходе поединка с Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273. Швед чеченского происхождения признался, что из-за желания нокаутировать соперника он не соблюдал план на бой.

Чимаев одержал победу над Бернсом судейским решением. Он впервые не сумел досрочно закончить поединок. Вероятным соперником Чимаева в следующем бою станет американец Колби Ковингтон.

Победа над Берсном стала 11-й в карьере для Чимаева. Швед ни разу не уступал в профессиональных MMA.

MMA,Хамзат Чимаев,Колби Ковингтон,
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