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1 час назад

«Кто хочет подраться?» Чимаев обратился к Адесанье и Усману

Чемпионат.comиещё 2

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в своих социальных сетях новую запись, в которой обратился к Исраэлю Адесанье и Камару Усману.

Хамзат Чимаев бросил новый вызов
Фото:  Getty Images Getty Images

«Кто хочет подраться?» — написал Чимаев.

В последний раз Чимаев выходил в октагон 10 апреля. Тогда Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Чимаев ответил фанатам, предположившим, что его приятель Даррен Тилл негативно повлиял на его подготовку к турниру UFC 273, где он встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

MMA,Хамзат Чимаев,Даррен Тилл,
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