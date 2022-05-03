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48 минут назад

Порье назвал вероятного следующего соперника

Чемпионат.com

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье намекнул на свой следующий бой. В соцсетях его спросили, подерётся ли он с победителем боя Тони Фергюсона и Майкла Чендлера. На это Порье ответил подписчику: «Вероятно, что да».

Порье назвал вероятного следующего соперника
Фото: ТАССТАСС

Чендлер и Фергюсон проведут поединок на турнире UFC 274, который состоится в ближайшие выходные. Тони постарается закрыть неприятную серию поражений. Он потерпел три поражения подряд. В свою очередь у Чендлера два поражения подряд.

Что касается Порье, то его последним соперником был бразилец Чарльз Оливейра. В том поединке чемпион UFC Оливейра сумел защитить титул, заставив соперника сдаться.

MMA,Чарльз Оливейра,Майкл Чендлер,Тони Фергюсон,
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