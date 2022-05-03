Порье назвал вероятного следующего соперника

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье намекнул на свой следующий бой. В соцсетях его спросили, подерётся ли он с победителем боя Тони Фергюсона и Майкла Чендлера. На это Порье ответил подписчику: «Вероятно, что да».

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Чендлер и Фергюсон проведут поединок на турнире UFC 274, который состоится в ближайшие выходные. Тони постарается закрыть неприятную серию поражений. Он потерпел три поражения подряд. В свою очередь у Чендлера два поражения подряд.