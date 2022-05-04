Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Александр Емельяненко – блогеру Хованскому: «Объявляю тебя балаболом, Юра. Никого я отжиматься в камере не заставлял»

Sports.ruиещё 2

Хованский провел больше полугода в СИЗО и поделился на стриме историей про Емельяненко, который якобы заставлял заключенных отжиматься за курение в камере.

Александр Емельяненко объявил Хованского «балаболом»
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что эта история может быть ложью, потому что статья, по которой Емельяненко отбывал срок (ч.1 ст.132 УК РФ – совершение насильственных действий сексуального характера), вряд ли могла позволить бойцу устанавливать свои правила в камере.

«Юра Хованский, не знаю с кем ты там сидел, но тебя конкретно на… обманули, скажем так. За курение я никого отжиматься не заставлял, спортом все занимались в специально отведенном месте.

А про квалификации статей лучше вообще не кукарекай. Объявляю тебя балаболом. Юра, не говори о том, о чем не знаешь, еще и за других людей», – ответил Емельяненко.

MMA,Александр Емельяненко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители