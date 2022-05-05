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1 час назад

Боец UFC пожаловался на маленький гонорар за поединки в промоушене

Lenta.ruиещё 4

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон пожаловался на маленький гонорар за поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает MMA Junkie.

Боец UFC пожаловался на маленькие гонорары за поединки
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, глава UFC Дэйна Уайт недоплачивает бойцам за поединки.

«Я хочу пойти и сделать пару вещей, но у меня есть этот парень прямо здесь, действующий как наркоторговец, говоря мне, что я не могу сделать это. Я хочу зарабатывать больше денег для своей семьи», — заявил Фергюсон.

Всего на счету Фергюсона 25 побед при шести поражениях в ММА. Последний поединок в UFC он провел в мае 2021 года против Бенеила Дариуша. Фергюсон уступил ему единогласным решением судей.

Ранее камерунский и французский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну посетовал на условия контракта с UFC. 35-летний тяжеловес признался , что соглашение с промоушеном его не устраивает.

«Дело не только в деньгах. Они имеют значение, но есть пункты в контракте, с которыми я не согласен», — отметил Нганну. «Я не чувствую, что все честно. Что я свободен. Что со мной хорошо обращаются. Грустно, что приходится о таком говорить», — добавил он.

MMA,Фрэнсис Нганну,
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