Боец UFC пожаловался на маленькие гонорары за поединки

«Дело не только в деньгах. Они имеют значение, но есть пункты в контракте, с которыми я не согласен», — отметил Нганну. «Я не чувствую, что все честно. Что я свободен. Что со мной хорошо обращаются. Грустно, что приходится о таком говорить», — добавил он.