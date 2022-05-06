Российский боец ММА объяснил, почему вышел на бой без российского флага

«До турнира с флагами не разрешали выходить. Никто не говорил, что запрещается выходить с флагами. Ситуация была такая, что на трибунах просто освистывали. Сделали так, чтобы не провоцировать публику. Все знают, откуда я, просто избежали провокационного момента. Уже был турнир, где запрещали выходить с флагами. Решили, что так будет лучше», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.