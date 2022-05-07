Американка готовится к мести

Роуз Намаюнас возьмет реванш за поражение восьмилетней давности.

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Серия Оливейры достигнет 11 побед

После ухода Хабиба Нурмагомедова вакантный титул в легком весе подхватил Чарльз Оливейра. Бой против Джастина Гейджи станет для него второй защитой пояса, а вообще бразилец идет на серии из 10 побед. Ну а для Гейджи это второй шанс взять титул, в своем первом чемпионском бою Джастин проиграл Хабибу.

Эти бойцы совершенно разного стиля. Оливейра очень хорош в партере, он напоминает болельщикам Хабиба Нурмагомедова. 20 из своих 32 побед он одержал сабмишном. Ну а Гейджи - отличный ударник, 19 нокаутов в 23 победных боях. Лед и пламень!

Фаворит боя - Оливейра, он очень хорош сейчас и ему будет проще адаптироваться к стилю Гейджи. Бразилец обладает потрясающей силой воли, он способен подстроиться под любого бойца, перевернуть неудачно складывающийся поединок. Оливейра любит прессинговать. Может быть, его удары не самые сильные, но измотают любого. А как только соперник устанет, его ждет борцовский бросок. Джастин Гейджи, как говорят, очень хорош в партере на тренировках. Но это одно, а в бою проявить свои навыки будет куда сложнее. Шанс Джастина - нокаут в двух, может быть, в трех первых раундах. Но Оливейра сейчас настолько хорош, что вряд ли бой пойдет по такому сценарию. Ставки на победу Чарльза принимаются за 1.58.

Намаюнас отомстит Эспарзе

В первой наилегчайшей весовой категории сразятся Роуз Намаюнас и Карла Эспарза. Эти спортсменки уже встречались 8 лет назад и тогда Эспарза победила соперницу удушением сзади. Но это была яркая и очень короткая вспышка. После этого боя Карла сразу же утратила титул и вот только сейчас подобралась к титульному поединку. Сейчас она идет на серии из 5 побед.

Что до Намаюнас, то она отобрала титул у китаянки Вейли Жанг. Роуз победила ее дважды: сначала нокаутом, а затем раздельным решением судей. Второй поединок был очень тяжелым, но Роуз справилась. В последних семи боях у нее лишь одно поражение от Джессики Андраде. Очень обидный проигрыш, ведь Намаюнас выглядела явно лучше. Одна ошибка стоила боя.

Намаюнас превосходит соперницу в антропометрии, у нее классная ударная техника, а размах рук будет держать Эспарзу на дистанции. Задача Карлы на этот бой - перевести Намаюнас в партер, что и получилось в их первом поединке. Вот только с того боя утекло много воды. Намаюнас добавила как в спортивном, так и в ментальном плане, теперь это боец совсем другого класса. Не факт, что у Роуз получится завершить бой досрочно, но защитить свой титул она скорее всего сможет. На победу Намаюнас дают коэффициент 1.48.

Чендлер закончит карьеру Эль-Кукуя

Тони Фергюсон в свое время был звездой UFC, но время не щадит никого. Ушла скорость, уже не та реакция, да и внутренние демоны начинают съедать Эль-Кукуя. В итоге у него грустная серия из трех поражений подряд. А последняя победа была над Дональдом Серроне, который явно вышел на тот бой не для того, чтобы победить, а с мыслями о гонораре.

Четвертое поражение может завершить карьеру Тони в UFC. Сражаться ему предстоит с Майклом Чендлером, который, в свою очередь, уступил в двух своих последних боях. Причем проиграл Майкл тем же Чарльзу Оливейре и Джастину Гейджи, что и Фергюсон. Но если посмотреть на эти поединки, то можно заметить: шансов у Чендлера было куда больше.

Чендлер не очень замороченный тактикой боец. Его тактика всегда одна - навалиться, ошеломить, уничтожить соперника своими супер мощными ударами. Обратная сторона этой мощи - полное отсутствие защиты и слабая выносливость. Так что будь Тони Фергюсон в лучшем состоянии, он бы выстоял два раунда, а потом переломил бы ход боя…

Но Тони сейчас слаб. Слаб в первую очередь ментально. В своих последних боях он откровенно боялся агрессии соперников, начинал принимать необдуманные решения, излишне нервничал. Кажется, пора заканчивать. На победу Чендлера нокаутом дают коэффициент 1.95. Этот вариант кажется отличной ставкой.