Бойцы Шлеменко и Исмаилов примут участие в реалити-шоу

Российские бойцы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт на бой между собой. Бой состоится в промоушене RCC. Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.