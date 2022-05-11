Боец ММА Василевский: Емельяненко нечего ловить в бою с Дациком

Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком, который пройдет по правилам бокса в сентябре.
Накануне бой анонсировал сам Емельяненко. "В той форме, в которой сейчас находится Дацик и в том состоянии, в котором сейчас находится Саша — у Емельяненко нет никаких шансов. У Дацика очень крепкая башка, держит удар очень хорошо, у него сильная "банка", сейчас он тренируется, находится на подъеме, похудевший, не бухает в отличие от Саши. Емельяненко сейчас уже не профессионал, если они будут драться, то Саше нечего ловить", — цитирует Василевского "Матч ТВ".
15 апреля Дацик победил нокаутом в первом раунде бразильца Сауло Кавалари в рамках турнира Pravda FC. За 14 месяцев 42-летний Дацик успел одержать шесть побед. 23 февраля Емельяненко в своем последнем бою победил американца Джеффа Монсона.
Поединок состоялся на голых кулаках под эгидой промоушена Hardcore Fighting. 40-летний Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА он провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью. Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко поднялся на третье место в обновленном рейтинге тяжелого веса Bellator.