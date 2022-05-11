Боец ММА Василевский: Емельяненко нечего ловить в бою с Дациком

Накануне бой анонсировал сам Емельяненко. "В той форме, в которой сейчас находится Дацик и в том состоянии, в котором сейчас находится Саша — у Емельяненко нет никаких шансов. У Дацика очень крепкая башка, держит удар очень хорошо, у него сильная "банка", сейчас он тренируется, находится на подъеме, похудевший, не бухает в отличие от Саши. Емельяненко сейчас уже не профессионал, если они будут драться, то Саше нечего ловить", — цитирует Василевского "Матч ТВ".