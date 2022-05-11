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1 час назад

Хабиб — о рейтинге P4P: впечатляющий список воинов

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил обновлённый рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Хабиб оценил обновлённый рейтинг бойцов UFC
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Ух ты, очень впечатляющий список воинов. Сейчас у UFC есть несколько очень впечатляющих бойцов», — написал Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях.

В обновлённом списке лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий первое место сохранил Камару Усман, второе — Алекс Волкановски. Третья строчка осталась за Исраэлем Адесаньей, а на четвёртое место вышел Чарльз Оливейра, опередив Фрэнсиса Нганну. Оливейра в минувшие выходные не смог уложиться в вес в титульном поединке с Джастином Гэтжи, однако поединок завершился победой бразильца, что и позволило ему подняться вверх в этом рейтинге.

MMA,Чарльз Оливейра,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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