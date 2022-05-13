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1 час назад

Кадыров рассказал о подарке от Чимаева

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал о встрече со шведским бойцом MMA чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Кадыров рассказал о подарке от Чимаева
Фото: ТАССТАСС

Политик заявил, что после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом спортсмен приехал в Грозный к нему в гости. Глава Чечни поздравил Чимаева и пожелал ему дальше оставаться непобежденным в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Также Хамзат не забыл о моей приверженности спорту и здоровому образу жизни и вручил мне памятные подарки в виде спортивной экипировки», — добавил он.

Чимаев выиграл у Бернса судейским решением 10 апреля. Победа над бразильцем стала 11-й в карьере Чимаева. Швед ни разу не уступал в профессиональных MMA.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. Кадыров помогал спортсмену восстановиться после коронавируса.

MMA,Рамзан Кадыров,
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