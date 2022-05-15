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1 час назад

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ БОЙЦЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ДЕНЕЖНЫЕ БОНУСЫ ПО ИТОГАМ ТУРНИРА UFC ВЕГАС 54

Чемпионат.com

Названы имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 54, который состоялся в ночь с 14 на 15 мая мск. Каждому из участников спортивного шоу досталась сумма в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба UFC.

Названы бойцы, получившие денежные призы на турнире UFC Vegas 54
Фото: EPAEPA

Денежный приз за лучшее выступление вечера достался американцу Раяну Спэнну (одолел представителя Молдовы Иона Куцелабу удушающим приёмом) и мексиканцу Мануэлю Торресу (праздновал победу техническим нокаутом в бою с Фрэнком Камачо).

Лучшим боем вечера был признан поединок, в котором сразились Кэтлин Чукагян и Аманда Рибас (победа Чукагян раздельным решением судей).

В главном бою турнира, напомним, представитель Польши Ян Блахович победил техническим нокаутом Александара Ракича из Сербии.

MMA,Мануэль Торрес,Фрэнк Камачо,Ян Блахович,Кэтлин Чукагян,
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