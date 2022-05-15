Названы бойцы, получившие денежные призы на турнире UFC Vegas 54

Названы имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 54, который состоялся в ночь с 14 на 15 мая мск. Каждому из участников спортивного шоу досталась сумма в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба UFC.