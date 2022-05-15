Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
20 минут назад

Девушка-боец UFC попала в скандал из-за слов ее секунданта во время боя

Lenta.ru

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Андреа Ли попала в скандал из-за расистских высказываний ее секунданта, попавших в эфир во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Андреа Ли попала в скандал из-за слов ее секунданта
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

33-летняя спортсменка из Техаса уступила в поединке с бразильянкой Вивиан Араужу. Во время перерыва между раундами секундант американки Тони Келли, который также является бойцом UFC, позволил себе высказывание, которое фанаты и другие спортсмены позже сочли расистским.

Келли обвинил соперницу американки в нарушении правил.

«Это то, что делают эти грязные бразильцы. Они всегда жульничают!» — заявил секундант, подсказывая Ли.

Боец UFC Белал Мухаммад посчитал слова Келли расистскими. Последний позже отрицал подобный подтекст и заявил, что имел в виду конкретное нарушение правил со стороны бразильянки, которая пальцем попала в глаз Ли. Келли добавил, что столкнулся с проявлением cancel culture, объяснив таким образом жесткую реакцию фанатов и других бойцов на произошедшее.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители