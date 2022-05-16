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26 минут назад

«Скажи, когда будешь готов». Чимаев обратился к Усману

Чемпионат.comиещё 2

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к многолетнему чемпиону UFC Камару Усману.

Чимаев обратился к Усману
Фото: Getty Images Getty Images

«Скажи, когда будешь готов», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

В последний раз Чимаев выходил в октагон 10 апреля. Тогда Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Не так давно Усман обратился к чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю Альваресу. Ранее спортсмены говорили о готовности провести поединок.

MMA,Хамзат Чимаев,
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