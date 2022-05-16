Чимаев обратился к Усману

«Скажи, когда будешь готов», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

В последний раз Чимаев выходил в октагон 10 апреля. Тогда Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.