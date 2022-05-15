Бывший чемпион UFC заявил об отказе Чимаева с ним драться

Американский боец MMA Люк Рокхолд заявил, что предлагал поединок шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Об этом американец рассказал в интервью ESPN MMA.

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По его словам, 37-летнего Рокхолда, речь шла о бое с Чимаевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в средней весовой категории. Однако потенциальный противник отверг предложение.

«Хамзат отказался. Он предпочел остаться в полусреднем дивизионе. Но подчеркну: на тот момент это был умный ход для него», - признал Рокхолд.

Выступающий за Швецию Чимаев одержал пять побед в UFC. В последнем бою он победил Гилберта Бернса из Бразилии. Всего на счету спортсмена 11 побед в 11 поединках.